Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаці дронами по Калузькій області
У середу, 16 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що Україна, на їхню думку, атакувала трьома безпілотниками об'єкти в Калузькій області РФ
Про це заявило міністерство в telegram.
"Сьогодні близько 5 ранку припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території Калузької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито встановила та своєчасно знищила усі БПЛА. За даними міноборони, пошкоджень та постраждалих немає.
- Російська влада заявила, що вранці в суботу, 12 серпня, у Калузькій області збили безпілотник.
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