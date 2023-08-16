Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаці дронами по Калузькій області

Про це заявило міністерство в telegram.

"Сьогодні близько 5 ранку припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території Калузької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито встановила та своєчасно знищила усі БПЛА. За даними міноборони, пошкоджень та постраждалих немає.