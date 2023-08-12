У РФ заявили про збиття безпілотника в Калузькій області
Російська влада заявила, що вранці в суботу, 12 серпня, у Калузькій області збили безпілотник
Про це повідомив у telegram губернатор Калузької області Владислав Шапша.
"Сьогодні вночі у Дзержинському районі працювали засоби ППО. Був збитий безпілотний літальний апарат. Наслідків для людей та інфраструктури немає", - заявив він.
- Нагадаємо, вночі, 12 серпня, російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, окупаційна влада пише про атаку 20 дронів.
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