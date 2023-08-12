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На Кримському мосту перекрито рух: ЗМІ повідомляють про "сильний вибух"

12 серпня, 2023 субота
02:48
Війна з Росією Кримський міст

Вночі 12 серпня російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, місцеві пишуть про "сильні вибухи"

Про перекриття руху повідомляє державне РІА "Новости".

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - йдеться у дописі.

Про причини такого рішення окупанти не повідомили.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пише про вибухи в Криму:

"Мешканці Криму повідомляють про сильний вибух у Кіровському районі".

Він також підтверджує, що рух через міст припинено. Пізніше видання додало, що відбувається атака дронами і працює ППО.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.

21 липня Зеленський назвав Кримський міст ціллю українських військових і заявив, що він має бути повністю нейтралізований.

26 липня у СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році.

транспорт
Крим
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