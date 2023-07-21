Зеленський назвав Кримський міст ціллю, яка має бути нейтралізована

Про це він заявив на Аспенському безпековому форумі, пише CNN.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і застосовними нормами. Тому це наша ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", - зазначив лідер держави.

Він також наголосив, що метою України є звільнення Криму від російських окупантів, бо це суверенна територія держави та невід'ємна частина українського народу.

За словами президента, Кримський міст це не просто логістична дорога через те, що нею живлять війну боєприпасами, і це робиться щодня.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.