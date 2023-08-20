Під Москвою горить склад російського інтернет-магазину Ozon
У неділю, 20 серпня, у підмосковному Подольську загорівся 6-поверховий склад Ozon
Про це повідомили в російському telegram-каналі "Москвач".
Пожежа зайнялася на складі у підмосковному Подільську на площі 375 квадратів. За інформацією у рос.пабліках пожежі надано третій ранг. Співробітників евакуювали, на місці працюють екстрені служби. Пожежу намагаються загасити з допомогою гелікоптерів.
- Нагадаємо, зранку неділі, 20 серпня, у російському Курську, ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал: внаслідок цього поранено 5 людей. Також російська ППО нібито збила український дрон на підльоті до Москви, а у Ростові відпрацювала РЕБ.
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