Про це повідомили в російському telegram-каналі "Москвач".

Пожежа зайнялася на складі у підмосковному Подільську на площі 375 квадратів. За інформацією у рос.пабліках пожежі надано третій ранг. Співробітників евакуювали, на місці працюють екстрені служби. Пожежу намагаються загасити з допомогою гелікоптерів.