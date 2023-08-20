Росіяни заявили про атаку БПЛА на вокзал у Курську, у Москві нібито працювала ППО
Зранку неділі, 20 серпня, у російському Курську прогриміли вибухи - ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал міста. Внаслідок удару поранено 5 людей. Також російська ППО нібито збила український дрон на підльоті до Москви
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа", - написав він.
За словами губернатора області, п'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла.
Усі оперативні служби перебувають на місці події. Подробиці інциденту уточнюються.
Крім цього, як пише РИА Новости, приблизно о 3 годині ночі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово затримували рейси на виліт та приліт. Деякі авіарейси направляли до Шереметьєва.
Ймовірно, це пов'язане з черговою спробою прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, про яку о 04:34 заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, силами ППО вона нібито була припинена.
Згодом про атаку дронів прозвітувало і міністерство оборони РФ. Там зазначили, що 20 серпня близько 4 ранку за московським часом начебто було припинено спробу "київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу" по об'єктах на території Москви та Московської області.
Там наголошують на тому, що ППО виявила безпілотник, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку до Москви.
"БПЛА був збитий засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає", - пишуть у міноборони РФ.
- Також 19 серпня невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольци" у Новгородській області Росії. Міноборони РФ тоді традиційно звинуватили Україну в ударі.
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