У Бєлгородській області заявили про нібито сбиття 12 повітряних цілей
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, нібито біля Бєлгорода було знищено 12 повітряних цілей
Про це він написав у своєму телеграмі.
Гладков стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО, яка "знищила" цілі на підльоті до районного центру.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.
- Зранку неділі, 20 серпня, у російському Курську, ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал: внаслідок цього поранено 5 людей. Також російська ППО нібито збила український дрон на підльоті до Москви, а у Ростові відпрацювала РЕБ.
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