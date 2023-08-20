У Бєлгородській області заявили про нібито сбиття 12 повітряних цілей

Про це він написав у своєму телеграмі.

Гладков стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО, яка "знищила" цілі на підльоті до районного центру.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.