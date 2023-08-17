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У Єкатеринбурзі в РФ горить будівля льодової арени: евакуювали 200 людей

17 серпня, 2023 четвер
12:10
Світ У Єкатеринбурзі горить будівля льодової арени

У російському Єкатеринбурзі у четвер, 17 серпня, спалахнув головний будмайданчик льодової арени. Рятувальники евакуювали 200 людей

Про це повідомляє РІА новини та E1.

"УГМК-арена, що будується, загорілася в Єкатеринбурзі, повідомляє МНС", - пише РІА новини.

Повідомляється, що пожежу на льодовій арені локалізували на 10 квадратних метрах. Також рятувальник евакуювали з будівлі понад 200 людей.

РосЗМІ зазначають, що на даху льодової арени горіли лакофарбові та пінопластові вироби. 

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Пожежники проводять обстеження будівлі з метою пошуку вогнища займання", – повідомили у МНС.

  • У середу, 16 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що Україна, на їхню думку, атакувала трьома безпілотниками об'єкти в Калузькій області РФ.
Росія
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