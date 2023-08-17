Про це повідомляє РІА новини та E1.

"УГМК-арена, що будується, загорілася в Єкатеринбурзі, повідомляє МНС", - пише РІА новини.

Повідомляється, що пожежу на льодовій арені локалізували на 10 квадратних метрах. Також рятувальник евакуювали з будівлі понад 200 людей.

РосЗМІ зазначають, що на даху льодової арени горіли лакофарбові та пінопластові вироби.

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Пожежники проводять обстеження будівлі з метою пошуку вогнища займання", – повідомили у МНС.