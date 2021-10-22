Данілов: Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу

Про це Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО, оприлюдненому Офісом президента України у Facebook.



"Прийняли наступне: Кабміну разом з НАК "Нафтогаз України" і ТОВ Оператором ГТСУ визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України до країн ЄС в обсязі не менше, ніж 55 млрд кубів на рік", - сказав Данілов.



За словами секретаря РНБО, українська ГТС здатна прокачати такий обсяг.



Данілов зазначив, що Україна наразі має контракт на транспортування з РФ 40 млрд кубометрів газу на рік.



Секретар РНБО також додав, що Молдова звернулася до України по допомогу, щоб упоратись із газовою кризою.



"Прем'єрміністр України сьогодні отримав листа від прем'єрміністра Молдови з проханням допомоги Молдові певним обсягом газу з урахуванням того шантажу, який робить зараз Газпром", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала свої підземні сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.