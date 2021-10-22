Данілов: Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що уряду і НАК "Нафтогаз" доручено визначити умови для додаткового транзиту до ЄС щонайменше 55 млрд кубометрів газу на рік
Про це Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО, оприлюдненому Офісом президента України у Facebook.
"Прийняли наступне: Кабміну разом з НАК "Нафтогаз України" і ТОВ Оператором ГТСУ визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України до країн ЄС в обсязі не менше, ніж 55 млрд кубів на рік", - сказав Данілов.
За словами секретаря РНБО, українська ГТС здатна прокачати такий обсяг.
Данілов зазначив, що Україна наразі має контракт на транспортування з РФ 40 млрд кубометрів газу на рік.
Секретар РНБО також додав, що Молдова звернулася до України по допомогу, щоб упоратись із газовою кризою.
"Прем'єрміністр України сьогодні отримав листа від прем'єрміністра Молдови з проханням допомоги Молдові певним обсягом газу з урахуванням того шантажу, який робить зараз Газпром", - сказав Данілов.
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