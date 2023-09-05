Данілов: "вибори" в окупації потрібні РФ для подальшого примусового призову
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що одним з основних завдань РФ, яка проводить псевдовибори на окупованих територіях, є намір забрати жителів до своєї армії
Про це він написав у X (Twitter).
"Одне з головних завдань, яке вирішує російська влада, проводячи так званий єдиний день голосування, - ввести тимчасово окуповані території в правове поле Російської Федерації, щоб побудувати мобілізаційну інфраструктуру, змусити їх прийняти громадянство та готувати "нових громадян Російської Федерації" до примусового призову до армії", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО додав, як можна зірвати плани окупантів.
"Діяльність руху опору, вихід із окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колаборантів, а головне - звільнення українських земель Силами оборони України є комплексними заходами щодо зриву планів насильницької русифікації в історії України, починаючи з Петра І та Катерини ІІ", - підсумував він.
- 31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.
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