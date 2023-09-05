Данілов: "вибори" в окупації потрібні РФ для подальшого примусового призову

Про це він написав у X (Twitter).

"Одне з головних завдань, яке вирішує російська влада, проводячи так званий єдиний день голосування, - ввести тимчасово окуповані території в правове поле Російської Федерації, щоб побудувати мобілізаційну інфраструктуру, змусити їх прийняти громадянство та готувати "нових громадян Російської Федерації" до примусового призову до армії", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, як можна зірвати плани окупантів.

"Діяльність руху опору, вихід із окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колаборантів, а головне - звільнення українських земель Силами оборони України є комплексними заходами щодо зриву планів насильницької русифікації в історії України, починаючи з Петра І та Катерини ІІ", - підсумував він.