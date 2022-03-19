Данілов закликав МАГАТЕ приїхати на захоплені росіянами українські АЕС

Про це він сказав у ефірі телемарафону.



"Терористи захопили дві ядерні станції й уся інституція МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де їх працівники на цих станціях? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати усе, що відбувається на цих станціях. В мене велике прохання до усіх представників МАГАТЕ, пришліть, будь ласка, на ЧАЕС та ЗАЕС свої представників, щоб ви переконалися у тому, що там все відбувається по нормах й нормативах, які є на ядерних об’єктах",- заявив Данілов.



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