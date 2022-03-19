Данілов закликав МАГАТЕ приїхати на захоплені росіянами українські АЕС
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати своїх представників на Запорізьку та Чорнобильську атомні електростанції, які захопили російські війська
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Терористи захопили дві ядерні станції й уся інституція МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де їх працівники на цих станціях? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати усе, що відбувається на цих станціях. В мене велике прохання до усіх представників МАГАТЕ, пришліть, будь ласка, на ЧАЕС та ЗАЕС свої представників, щоб ви переконалися у тому, що там все відбувається по нормах й нормативах, які є на ядерних об’єктах",- заявив Данілов.
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