Данілов: Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу ЗСУ
Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені
Про це Данілов сказав під час національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У кабінеті верховного головнокомандувача, президента нашої країни, ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу – ред.). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", - заявив Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, військове керівництво України працює над варіантами стосовно контрнаступу.
"Ми маємо кілька варіантів (контрнаступу – ред.). Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", - йдеться у заяві Олексія Данілова.
- 10 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни.
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