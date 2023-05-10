Данілов: Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу ЗСУ

Про це Данілов сказав під час національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У кабінеті верховного головнокомандувача, президента нашої країни, ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу – ред.). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", - заявив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, військове керівництво України працює над варіантами стосовно контрнаступу.

"Ми маємо кілька варіантів (контрнаступу – ред.). Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", - йдеться у заяві Олексія Данілова.