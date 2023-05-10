Про це Блінкен сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає CNN.

"У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців", — сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про зброю, а й про навички військових і планування операцій.

"Це не тільки зброя, це й навчання. Це гарантія того, що українці можуть впоратися з системами, які ми їм надаємо. І, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху", - сказав Блінкен.