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Блінкен: Україна має все необхідне для повернення територій, захоплених РФ за час повномасштабної війни

10 травня, 2023 середа
00:11
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни

Про це Блінкен сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає CNN.

"У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців", — сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про зброю, а й про навички військових і планування операцій.

"Це не тільки зброя, це й навчання. Це гарантія того, що українці можуть впоратися з системами, які ми їм надаємо. І, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху", - сказав Блінкен.

Новини
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
наступ ЗСУ
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