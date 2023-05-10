Блінкен: Україна має все необхідне для повернення територій, захоплених РФ за час повномасштабної війни
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни
Про це Блінкен сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає CNN.
"У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців", — сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про зброю, а й про навички військових і планування операцій.
"Це не тільки зброя, це й навчання. Це гарантія того, що українці можуть впоратися з системами, які ми їм надаємо. І, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху", - сказав Блінкен.
- Раніше Блінкен назвав успішний контрнаступ України "найшвидшим способом перейти до переговорів".
- 9 травня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд.
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