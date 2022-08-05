Про це йдеться у дописі Єврокомісії.

"Зруйнована війною Україна потребує екскаваторів, які допоможуть відновити пошкоджену критичну інфраструктуру по всій країні. Данія запропонувала Україні 35 автомобілів важкої техніки через механізм цивільного захисту Євросоюзу", - йдеться у твіті.

Зазначається, що перші одиниці техніки уже прибули через хаб ЄС у Польщі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb