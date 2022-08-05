Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення розбомбленої росіянами інфраструктури
Королівство Данія запропонувало надати Україні 35 одиниць техніки для відновлення зруйнованої внаслідок обстрілів критичної інфраструктури
Про це йдеться у дописі Єврокомісії.
"Зруйнована війною Україна потребує екскаваторів, які допоможуть відновити пошкоджену критичну інфраструктуру по всій країні. Данія запропонувала Україні 35 автомобілів важкої техніки через механізм цивільного захисту Євросоюзу", - йдеться у твіті.
Зазначається, що перші одиниці техніки уже прибули через хаб ЄС у Польщі.
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