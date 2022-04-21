Данія надасть Україні обладнання для відновлення водопостачання в постраждалих від війни регіонах

Про це повідомило Мінрегіону.



"За сприяння посольства Данії в Україні, компанія Aarsleff погодилась на пропозицію Міністерства розвитку громад та територій України придбати обладнання систем водопостачання та водовідведення для постраждалих регіонів", - зазначили в міністерстві.



Обладнання потрібне для якнайшвидшого відновлення критичної інфраструктури водопостачання, насамперед Харківської, Сумської, Донецької й інших постраждалих унаслідок бойових дій областей.



Системи водопостачання та водовідведення доставлять до України двома партіями, а їхня загальна вартість становить понад 400 тис. євро. Перша частина обладнання 19 квітня прибула до Вінниці. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов висловив вдячність компанії Aarsleff за допомогу у відновленні водопостачання в Україні.



Нагадаємо, Aarsleff Pipe Technologies є лідером європейського ринку зі світовим досвідом безтраншейного оновлення трубопроводів. Per Aarsleff A/S - данська підрядна компанія з 6200 співробітниками по всьому світу. Річний дохід компанії становить 1,6 млрд євро.

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