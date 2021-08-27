Данія не продовжить карантин, він закінчиться 10 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ країни.

Рішення було прийнято через високий рівень вакцинації населення. Карантин скінчиться 10 вересня.

Влада заявляє, що в коронавірус не є небезпечним для суспільства.

За словами міністра охорони здоров'я, пандемія в Данії знаходиться "під контролем".

Він також пообіцяв запровадити заходи, "якщо вона знову поставить під загрозу важливі сфери суспільства".

У Данії повністю вакциновано понад 4,1 млн людей, що становить 79% населення.