Данія не продовжить карантин, він закінчиться 10 вересня
Уряд Данії вирішив не продовжувати карантин, який запровадили через пандемію COVID-19
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ країни.
Рішення було прийнято через високий рівень вакцинації населення. Карантин скінчиться 10 вересня.
Влада заявляє, що в коронавірус не є небезпечним для суспільства.
За словами міністра охорони здоров'я, пандемія в Данії знаходиться "під контролем".
Він також пообіцяв запровадити заходи, "якщо вона знову поставить під загрозу важливі сфери суспільства".
У Данії повністю вакциновано понад 4,1 млн людей, що становить 79% населення.
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