Данія не змогла переграти Туніс на чемпіонаті світу
22 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Данії зіграла внічию з Тунісом
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра, яка відбувалася у Досі, завершилася нульовою нічиєю. Данія та Туніс набрали по 1 очку.
У іншому матчі групи D сьогодні о 21:00 чинні чемпіони світу з Франції зіграють проти Австралії. У 2-му турі 26 листопада Данія зустрінеться з Францією, а Туніс - з Австралією.
ЧС-2022
1-й тур
22 листопада
Група D
Данія - Туніс 0:0
- 22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії.
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