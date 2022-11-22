Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра, яка відбувалася у Досі, завершилася нульовою нічиєю. Данія та Туніс набрали по 1 очку.

У іншому матчі групи D сьогодні о 21:00 чинні чемпіони світу з Франції зіграють проти Австралії. У 2-му турі 26 листопада Данія зустрінеться з Францією, а Туніс - з Австралією.

ЧС-2022

1-й тур

22 листопада

Група D

Данія - Туніс 0:0

22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії.

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