Аргентина зганьбилася у матчі з Саудівською Аравією на ЧС-2022
22 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини сенсаційно програла Саудівській Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Аль-Даїяні Аргентина повела в рахунку вже на 10-й хвилині, коли Ліонель Мессі реалізував пенальті.
Саудівська Аравія на початку другого тайму перехопила ініціативу та змогла не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед. На 48-й хвилині забив Салех Аль-Шехрі, а ще за 5 хвилин відзначився Салем Аль-Давсарі.
Аргентина програла Саудівській Аравії 1:2 та з 0 очок опинилася на останньому місці в турнірній таблиці. Саудівська Аравія з 3 пунктами захопила лідерство.
У іншому матчі групи C сьогодні о 18:00 зіграють Польща та Мексика.
У 2-му турі 26 листопада Аргентина зустрінеться з Мексикою, а Саудівська Аравія - з Польщею.
ЧС-2022
1-й тур
22 листопада
Група C
Аргентина - Саудівська Аравія 1:2
Голи: Мессі, 10 (пен.) - Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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