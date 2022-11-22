Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Аль-Даїяні Аргентина повела в рахунку вже на 10-й хвилині, коли Ліонель Мессі реалізував пенальті.

Саудівська Аравія на початку другого тайму перехопила ініціативу та змогла не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед. На 48-й хвилині забив Салех Аль-Шехрі, а ще за 5 хвилин відзначився Салем Аль-Давсарі.

Аргентина програла Саудівській Аравії 1:2 та з 0 очок опинилася на останньому місці в турнірній таблиці. Саудівська Аравія з 3 пунктами захопила лідерство.

У іншому матчі групи C сьогодні о 18:00 зіграють Польща та Мексика.

У 2-му турі 26 листопада Аргентина зустрінеться з Мексикою, а Саудівська Аравія - з Польщею.

ЧС-2022

1-й тур

22 листопада

Група C

Аргентина - Саудівська Аравія 1:2

Голи: Мессі, 10 (пен.) - Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb