Данія несподівано перемогла Францію у Лізі націй
У 1-му турі Ліги націй збірна Данії виявилась сильнішою за Францію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Данії з рахунком 2:1. Попри те, що Франція вийшла вперед на 53-й хвилині завдяки голу Каріма Бензема, данці зуміли здійснити камбек.
Андреас Корнеліус оформив дубль зустрічі своїми голами на 68 і 88 хвилинах матчу.
Після 1-го туру Данія очолила групу А в елітному дивізіоні Ліги націй. Лідерство вони ділять з Австрією, яка в паралельній зустрічі здолала Хорватію 3:0.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
3 червня
Франція - Данія 1:2
Голи: Бензема, 53 - Корнеліус, 68, 88
- У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.
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