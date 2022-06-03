Данія несподівано перемогла Францію у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Данії з рахунком 2:1. Попри те, що Франція вийшла вперед на 53-й хвилині завдяки голу Каріма Бензема, данці зуміли здійснити камбек.

Андреас Корнеліус оформив дубль зустрічі своїми голами на 68 і 88 хвилинах матчу.

Після 1-го туру Данія очолила групу А в елітному дивізіоні Ліги націй. Лідерство вони ділять з Австрією, яка в паралельній зустрічі здолала Хорватію 3:0.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

3 червня

Франція - Данія 1:2

Голи: Бензема, 53 - Корнеліус, 68, 88

У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.

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