Іспанія і Португалія зіграли внічию у головному матчі дня в Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Севільї закінчився внічию 1:1. За Португалію забив Рікардо Орта, а гол в Іспанії на рахунку Альваро Морати.

Після 1-го туру групу B в елітному раунді Ліги націй очолила Чехія, яка у паралельній зустрічі перемогла Швейцарію (2:1). Португалія та Іспанія ділять 2-3 позиції.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

2 червня

Іспанія - Португалія 1:1

Голи: Мората, 25 - Орта, 82

Україна вийшла у фінал плей-офф у середу, 1 червня, обігравши Шотландію з рахунком 3:1. Тепер вони зіграють з Уельсом, а переможці здобудуть місце на ЧС-2022 року в Катарі.

Уельс сподівається пройти кваліфікацію на турнір вперше з 1958 року, тоді як Україна вийшла на свій перший і єдиний чемпіонат світу в 2006 році.

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