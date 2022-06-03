Іспанія і Португалія зіграли внічию у головному матчі дня в Лізі націй
У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Севільї закінчився внічию 1:1. За Португалію забив Рікардо Орта, а гол в Іспанії на рахунку Альваро Морати.
Після 1-го туру групу B в елітному раунді Ліги націй очолила Чехія, яка у паралельній зустрічі перемогла Швейцарію (2:1). Португалія та Іспанія ділять 2-3 позиції.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
2 червня
Іспанія - Португалія 1:1
Голи: Мората, 25 - Орта, 82
- Україна вийшла у фінал плей-офф у середу, 1 червня, обігравши Шотландію з рахунком 3:1. Тепер вони зіграють з Уельсом, а переможці здобудуть місце на ЧС-2022 року в Катарі.
- Уельс сподівається пройти кваліфікацію на турнір вперше з 1958 року, тоді як Україна вийшла на свій перший і єдиний чемпіонат світу в 2006 році.
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