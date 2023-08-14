Данія підняла в повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників
Уранці 14 серпня Данія підняла в повітря два F-16 для перехоплення двох російських бомбардувальників, які летіли в бік повітряного простору Нідерландів
Про це повідомляє міноборони Нідерландів.
Інцидент стався о 7:19 за місцевим часом.
Після того, як російські літаки були ідентифіковані, вони повернули назад. F-16 також сіли на авіабазі Волкель.
"Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання", - йдеться в заяві.
Нідерланди та Бельгія охороняють повітряний простір по черзі протягом кількох місяців.
"Вони контролюють повітряний простір не лише Нідерландів, а й усього Бенілюксу. З середини квітня Нідерланди повернулися до виконання цього завдання", - йдеться у повідомленні.
- У жовтні минулого року авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією.
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