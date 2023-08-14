Про це повідомляє міноборони Нідерландів.

Інцидент стався о 7:19 за місцевим часом.

Після того, як російські літаки були ідентифіковані, вони повернули назад. F-16 також сіли на авіабазі Волкель.

"Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання", - йдеться в заяві.

Нідерланди та Бельгія охороняють повітряний простір по черзі протягом кількох місяців.

"Вони контролюють повітряний простір не лише Нідерландів, а й усього Бенілюксу. З середини квітня Нідерланди повернулися до виконання цього завдання", - йдеться у повідомленні.