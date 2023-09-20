Данія планує викупити неробочий збройовий завод, аби збільшити виробництво боєприпасів для України
Снаряди є абсолютно важливими для України в короткостроковій перспективі, тому Данія планує викупити землю під старим заводом боєприпасів в Еллінгу
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає DR.
За словами міністра оборони, він сподівається отримати роз'яснення протягом місяця. Після цього є надія, що фабрику знову використовуватимуть за призначенням.
"Якщо нам вдасться створити модель, в якій Збройні сили зможуть втрутитися і полегшити придбання будівель і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що протягом наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії", - сказав міністр оборони.
Завод в Еллінгу закрився у 2020 році й на той час був єдиним місцем у Данії, де виробляли боєприпаси.
У 2008 році держава продала те, що раніше називалося Ammunitionsarsenalet, іспанському виробнику боєприпасів Expal. Однак у 2020 році він припинив виробництво із тризначними мільйонними збитками.
- 19 вересня стало відомо, що Данія передасть Україні ще 45 танків – йдеться про 30 танків Leopard 1 та 15 танків Т-72, які надійдуть в рамках раніше анонсованої допомоги.
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