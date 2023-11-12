Данія продовжила дозволи на проживання українських біженців

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на портал Імміграційної служби Данії для іноземців.

Зазначається, що до березня 2024 року відомство планує перевірити справи українців, які отримали дозволи на проживання. Якщо вони й надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, то їх продовжать автоматично. Відповідну картку надішлють поштою.

Водночас українцям не потрібно буде повторно надавати свої біометричні дані, а саме фотокартку та відбитки пальців.