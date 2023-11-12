Данія продовжила дозволи на проживання українських біженців
У суботу, 11 листопада, міністерство імміграції та інтеграції Данії вирішило продовжити дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на портал Імміграційної служби Данії для іноземців.
Зазначається, що до березня 2024 року відомство планує перевірити справи українців, які отримали дозволи на проживання. Якщо вони й надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, то їх продовжать автоматично. Відповідну картку надішлють поштою.
Водночас українцям не потрібно буде повторно надавати свої біометричні дані, а саме фотокартку та відбитки пальців.
- Напередодні, 1 листопада, Швейцарія також ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року.
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