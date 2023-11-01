Швейцарія продовжила термін дії захисту для українських біженців до 2025 року
У середу, 1 листопада, Швейцарія ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року
Про це повідомили у швейцарському уряді.
"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - йдеться у заяві.
Також уряд Швейцарії встановив ціль щодо інтеграції у ринок праці, плануючи працевлаштувати 40% людей зі статусом захисту S, здатних працювати до кінця наступного року.
Станом на кінець жовтня 2023 року активний S-статус у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців. Статус захисту S буде дійсним, доки його не скасує уряд. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні.
- 19 жовтня країни ЄС остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Водночас Польща та Чехія попросили додаткового фінансування.
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