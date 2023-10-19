ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
Країни ЄС остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Водночас Польща та Чехія попросили додаткового фінансування
Про це йшлося на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-учасниць у Брюсселі, передає "Польське радіо".
Законодавство гарантує біженцям такі ж права, як і громадянам ЄС, на працю, освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та житло.
Зазначається, що всі країни одностайно підтримали це рішення.
Водночас Польща та Чехія попросили додаткового фінансування на утримання біженців.
Так, Польща заявила, що як країна, яка найбільше постраждала від напливу біженців з України (прийняла понад 950 тис. людей і витратила на їхнє утримання 8 млрд євро), має право вимагати від Єврокомісії забезпечити адекватне фінансування.
"Наявна підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб" - йдеться у витязі із заяви.
Своєю чергою Чехія заявила, що витратила майже 2 млрд євро на розміщення біженців з України, що є третім за величиною результатом. Зараз у Чехії перебувають приблизно 360 тис. українців зі статусом тимчасового захисту.
- Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
- 13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.
- Пізніше цього місяця Рада Європейського Союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.
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