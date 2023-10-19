ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців

Про це йшлося на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-учасниць у Брюсселі, передає "Польське радіо".

Законодавство гарантує біженцям такі ж права, як і громадянам ЄС, на працю, освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та житло.

Зазначається, що всі країни одностайно підтримали це рішення.

Водночас Польща та Чехія попросили додаткового фінансування на утримання біженців.

Так, Польща заявила, що як країна, яка найбільше постраждала від напливу біженців з України (прийняла понад 950 тис. людей і витратила на їхнє утримання 8 млрд євро), має право вимагати від Єврокомісії забезпечити адекватне фінансування.

"Наявна підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб" - йдеться у витязі із заяви.

Своєю чергою Чехія заявила, що витратила майже 2 млрд євро на розміщення біженців з України, що є третім за величиною результатом. Зараз у Чехії перебувають приблизно 360 тис. українців зі статусом тимчасового захисту.