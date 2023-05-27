Данія створила інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон
Данія оголосила про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно $133 млн
Про це ідеться на сайті уряду.
Віцепрем'єрка України Юлія Свириденко зазначила, що Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.
"Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення датського бізнесу в проекти з відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів", - відзначила Юлія Свириденко.
Зазначено, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують датські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.
"Нас цікавлять датські технології і ми бачимо велику перспективу у застосуванні та розміщенні датських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", - сказав заступник міністра економіки Олександр Грибан.
Посадовці оголосили про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – "Нібулон", якому дадуть кредит на 25 млн євро, та "Агрофьюжн" – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.
- Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн) – він став найбільшим з боку Копенгагена.
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