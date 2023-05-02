Про це повідомив очільник міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, інформує данське видання DR.

"Це (новий пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", – заявив Поульсен.

Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.

"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території", – пояснив Поульсен.

Видання відзначає, що кошти будуть передані з Українського фонду, який складає 7 мільярдів крон. Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.