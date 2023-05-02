Підтримка контрнаступу ЗСУ: Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад $250 млн
Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн) – він став найбільшим з боку Копенгагена
Про це повідомив очільник міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, інформує данське видання DR.
"Це (новий пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", – заявив Поульсен.
Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.
Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.
"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території", – пояснив Поульсен.
Видання відзначає, що кошти будуть передані з Українського фонду, який складає 7 мільярдів крон. Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.
- У квітні стало відомо, що Данія разом з Нідерландами передають Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.
- У кінці квітня стало відомо, що ЗСУ отримали самохідні артилерійські установки Caesar від Данії і вони вже стають на бойове чергування.
- Також 29 квітня уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни
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