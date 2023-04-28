Уже стають на бойове чергування: Україна отримала артустановки Caesar від Данії
Збройні Сили України отримали самохідні артилерійські установки Caesar від Данії: вони вже стають на бойове чергування
Про це міністр оборони Олексій Резніков поінформував під час пресконференції.
За словами міністра в серпні 2022 року Україна розпочала проєкт із Данією щодо отримання САУ Caesar. У свій час Королівство замовило їх у Франції.
"Ми вели перемовини, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвастатися, заїхали перші "цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "цезарі", які стають на бойове чергування", - сказав міністр.
- Нагадаємо, міністр оборони Сполученого Королівства Ендрю Меррісон ствердив, що 14 тис. українських військовослужбовців повернулися на захист Батьківщини, пройшовши підготовку у Великій Британії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе