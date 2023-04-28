Уже стають на бойове чергування: Україна отримала артустановки Caesar від Данії

Про це міністр оборони Олексій Резніков поінформував під час пресконференції.

За словами міністра в серпні 2022 року Україна розпочала проєкт із Данією щодо отримання САУ Caesar. У свій час Королівство замовило їх у Франції.

"Ми вели перемовини, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвастатися, заїхали перші "цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "цезарі", які стають на бойове чергування", - сказав міністр.