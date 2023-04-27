Після навчання у Великій Британії для захисту України повернулися 14 тис. військових
Міністр оборони Сполученого Королівства Ендрю Меррісон ствердив, що 14 тис. українських військовослужбовців повернулися на захист Батьківщини, пройшовши підготовку у Великій Британії
Про це пише Sky News.
"Як я сказав у своєму вступному слові, конференція з питань відновлення України в червні доводить, що це процес, в якому Велика Британія відіграла важливу роль", - ствердив міністр Ендрю Меррісон і додав: "Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням".
За його словами Сполучене Королівство допомагає розслідувати воєнні злочини Росії, а також навчило 14 тис. українських військовослужбовців, які вже повернулися на Батьківщину для її захисту.
"Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", - додав він.
- Нагадаємо, інструктори Норвезької нацгвардії чотири місяці вчитимуть ЗСУ вогневої підготовки, військової медицини й командного лідерства.
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