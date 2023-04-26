Норвезькі інструктори навчатимуть ЗСУ військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства
Інструктори Норвезької нацгвардії чотири місяці вчитимуть ЗСУ вогневої підготовки, військової медицини й командного лідерства
Про це повідомив Генштаб України у фейсбуці.
"Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet протягом чотирьох інтенсивних тижнів навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства. Це перший з кількох курсів, де норвезькі інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть українців у Норвегії", - зауважили в заяві.
Міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам зазначив, що підтримка навчання українських воїнів у Норвегії й інших країнах ставатиме дедалі важливішою, адже в ЗСУ більшає західного озброєння. Також це збільшить перевагу України над РФ.
Він назвав природною таку підтримку з боку Норвегії, адже країні важливо вирішувати війни мирним шляхом і розбудовувати мир у Європі.
"Ми будемо не тільки навчати цих солдатів, ми також будемо добре піклуватися про них і виявляти їм гарну гостинність. У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище – окопи та опорні пункти", - додав полковник Єнс, який набирав інструкторів і готував усе необхідне для навчання.
- 21 квітня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ще близько 16 тис. українських військових пройшли навчання в ЄС.
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