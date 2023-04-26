Про це повідомив Генштаб України у фейсбуці.

"Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet протягом чотирьох інтенсивних тижнів навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства. Це перший з кількох курсів, де норвезькі інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть українців у Норвегії", - зауважили в заяві.

Міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам зазначив, що підтримка навчання українських воїнів у Норвегії й інших країнах ставатиме дедалі важливішою, адже в ЗСУ більшає західного озброєння. Також це збільшить перевагу України над РФ.

Він назвав природною таку підтримку з боку Норвегії, адже країні важливо вирішувати війни мирним шляхом і розбудовувати мир у Європі.

"Ми будемо не тільки навчати цих солдатів, ми також будемо добре піклуватися про них і виявляти їм гарну гостинність. У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище – окопи та опорні пункти", - додав полковник Єнс, який набирав інструкторів і готував усе необхідне для навчання.