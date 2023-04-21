Навчання в ЄС пройшли уже 16 тис. українських бійців, - Боррель
Близько 16 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європейського союзу
Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"На засіданні Контактної групи з питань оборони України я представив оновлену інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів уже пройшли навчання", - написав він.
Боррель зазначив, що країни-учасники ЄС поставили в Україну боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро.
"Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України", - додав він.
- Під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" було вирішено створити у Польщі центр технічного обслуговування танків Leopard 2.
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