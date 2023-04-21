Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"На засіданні Контактної групи з питань оборони України я представив оновлену інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів уже пройшли навчання", - написав він.

Боррель зазначив, що країни-учасники ЄС поставили в Україну боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро.

"Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України", - додав він.