"Танкова коаліція": у Польщі створять центр з обслуговування Leopard 2 для України
Під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" було вирішено створити у Польщі центр технічного обслуговування танків Leopard 2
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.
За словами посадовця, протокол про такі наміри підписано під час перемовин із колегами з Німеччини та Польщі на полях засідання у форматі "Рамштайн".
"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування і сервісу для українських основних бойових танків Leopard 2", - написав Резніков.
За словами міністра, таке рішення сприятиме зміцненню співпраці сторін та можливостей українських захисників.
- 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін зустрілися перед засіданням Контактної групи з оборони на авіабазі "Рамштайн". Резніков подякував главі Пентагону Ллойду Остіну й американцям за ще один пакет допомоги у сфері безпеки.
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