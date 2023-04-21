Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.

За словами посадовця, протокол про такі наміри підписано під час перемовин із колегами з Німеччини та Польщі на полях засідання у форматі "Рамштайн".

"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування і сервісу для українських основних бойових танків Leopard 2", - написав Резніков.

За словами міністра, таке рішення сприятиме зміцненню співпраці сторін та можливостей українських захисників.