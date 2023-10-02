Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, де опікуватиметься відновленням регіону
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, який підтримуватиме тісний діалог із регіональною та місцевою владою у питаннях відбудови міста та області
Про це голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен повідомив 2 жовтня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Рання реконструкція потрібна зараз, і не можна чекати, поки закінчиться війна. Ми відкриваємо офіс посольства в Миколаєві, щоби посилити нашу присутність на місцях і наш діалог із місцевою владою", - сказав Расмуссен.
Місце для офісу вже знайдено. Також обрано данського дипломата, який його очолить. У найближчій перспективі – розміщення вакансій для набору персоналу та офіційне відкриття офісу посольства Расмуссеном.
- У вересні стало відомо, що Данія планує викупити неробочий збройовий завод, аби збільшити виробництво боєприпасів для України.
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