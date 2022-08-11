Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, - Reuters
Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені
Про це заявили міністр оборони Великобританії Бен Воллес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
"Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування”, - сказала Фредеріксен.
Тим часом Британія поставить Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км (50 миль). За словами Бена Воллеса, постачання зброї допоможе Україні захиститися від російської важкої артилерії.
- 28 травня Україна отримала від Данії, Великої Британії й Нідерландів протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі. "Ці ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компонента в Чорному морі. За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора", - зауважили в Міноборони України.
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