Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі
Данія, Велика Британія й Нідерланди надають Україні пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon
Про це повідомило Міноборони України у фейсбуці.
"Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет Harpoon", - наголосили в міністерстві.
Озброєння передадуть Данія, Велика Британія й Нідерланди. Згодом до них долучаться й інші країни.
"Ці ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компоненту в Чорному морі.
За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора", - зауважили в міністерстві.
- 19 травня писали, що США планують передати Україні ракети великої дальності для деблокади Чорного моря Harpооn і Naval Strike Missile.
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