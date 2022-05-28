Про це повідомило Міноборони України у фейсбуці.

"Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет Harpoon", - наголосили в міністерстві.

Озброєння передадуть Данія, Велика Британія й Нідерланди. Згодом до них долучаться й інші країни.

"Ці ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компоненту в Чорному морі.

За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора", - зауважили в міністерстві.

19 травня писали, що США планують передати Україні ракети великої дальності для деблокади Чорного моря Harpооn і Naval Strike Missile.

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