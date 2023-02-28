Дайте Муратову ще одного Нобеля
Російські "ліберальні" журналісти поширюють наративи кремлівської пропаганди
Відомий російський "ліберальний журналіст" Венедиктов, який навіть у списку іноагентів, запрошує до себе на власний ютуб-канал "військового оглядача "Нової газети" на прізвище Ширяєв. Тієї самої "Нової газети", яку очолює нобелівський лауреат Муратов.
Вокзал у Краматорську обстріляла сама Україна, Польща формує підрозділи власної з етнічних українців, і польська армія уже воює на Донбасі
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Військовий оглядач спершу розказує "власну версію", що вокзал у Краматорську обстріляла сама Україна, висуваючи "геніальний аргумент" про відсутність у Росії "Точки-У". Потім він розказував, що Польща формує підрозділи власної з етнічних українців, і що польська армія уже воює на Донбасі. Потім перейшов до розповідей, що "американські аналітики" розглядають варіанти не звільнення усієї української території, та що захід ЗСУ до Криму — це "ядерна війна". І це лише перші кілька хвилин, яких вистачило послухати терпіння у мене.
Дайте Муратову другу премію. А Венедиктову — ще один "Орден почесного легіону".
У мене лише одне питання? Скільки ще світ буде носитися з цим рашистським лайном?
Про автора. Петро Олещук, політолог
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