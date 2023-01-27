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Підтримка України набуває якісно інших рис

Петро Олещук
27 січня, 2023 п'ятниця
10:06
Погляд Петро Олещук

Регулярні наради на базі у "Рамштайн" (чи іншому місці, але такому самому форматі учасників) уже перетворилися на топподії вітчизняних медіа та суспільного дискурсу

Зустрічей чекають, обговорюють, висувають прогнози про те, що "почуємо саме цього разу", з нетерпінням чекають на підсумкові брифінги. Потім "розчаровуються", обурюються тощо.

Я думаю, що треба зрозуміти декілька речей. Сам по собі формат "Рамштайн" - це не медійна подія або інформаційний привід, це також і не місце для виголошення політичних заяв (як Генасамблея ООН). Це реальний дипломатичний формат, і вони там реально обговорюють важливі проблеми. Чекати того, що кожна зустріч буде приносити якісь приємні для широкого загалу новини — не варто.

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Призначення зустрічей у "Рамштайні" - бути реальним дипломатичним майданчиком з однієї конкретної теми, а не пропагандистським інформаційним приводом

Щобільше, якщо ви проаналізуєте динаміку офіційних повідомлень про надання пакетів допомоги Україні, то у часовому плані вони часто жодним чином із зустрічами у "Рамштайні" не пов'язані. Ну тобто, призначення зустрічей у "Рамштайні" - бути реальним дипломатичним майданчиком з однієї конкретної теми, а не пропагандистським інформаційним приводом.

При тому, важко не побачити, що підходи до деяких ключових питань серед західних країн до підтримки України лишаються досить різними. Є підхід держав, які нещодавно виголосили "Талліннську декларацію" про підтримку України, і цей документ не залишився суто декларативним. Естонія уже оголосила про передачу Україні усієї своєї артилерії. Є умовний підхід США, є умовний підхід Німеччини. Звісно, останній українцям не може дуже подобатися, але я не думаю, що хтось дуже серйозно розраховував на миттєву трансформацію німецької політики протягом року у щось, що є прямо протилежним до лінії багатьох минулих років.

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До чого це я? Є дипломатичний процес. Він означає зустрічі, переговори, іноді заяви, що виглядають дуже суперечливими за своїм змістом. Не треба витрачати на них геть весь свій емоційний потенціал.

Є певні тенденції зростання підтримки для України з боку західних партнерів. А головне — якісної зміни цієї підтримки. Просто починалося все із засобів партизанської боротьби та радянської техніки, а зараз уже дійшли до систем Patriot

Є певні тенденції зростання підтримки для України з боку західних партнерів. А головне — якісної зміни цієї підтримки. Просто починалося все із засобів партизанської боротьби та радянської техніки, а зараз уже дійшли до систем Patriot. Не помітити таке — важко. Це якщо визначати глобальні тенденції, які говорять про дещо. Але рух на шляху до цих тенденцій — не лінійний, темпи — явно не такі, аби когось задовольнити, небезпека від держави-агресора не лише не зменшується, як на це міг сподіватися дехто на Заході, але і має тенденції до зростання. І все це предметом складних дипломатичних переговорів.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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