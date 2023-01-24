Як приклад, на думку спадає данський серіал "Borgen" (інколи перекладають як "Уряд").

У одному з епізодів уряд мав вирішити долю контингенту в Афганістані, який зазнавав атак талібів і втрат. Військові потребували … який збіг!.. танків Леопард-2 і літаків F-16. Але пацифісти в уряді побоювались "ескалації" і "віддалення від миру" (заплющуючи очі на те, що "мир" означатиме панування талібів — що у реальному житті, зрештою, і сталося).

Уряд мав вирішити долю контингенту в Афганістані, який зазнавав атак талібів і втрат. Військові потребували … який збіг!.. танків Леопард-2 і літаків F-16. Але пацифісти в уряді побоювались "ескалації" і "віддалення від миру"

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Ситуацію переламала зустріч прем‘єра з представниками афганських неурядових організацій, які дуже дохідливо розповіли, що таке "талібанський світ"; а також публікація прощального листа загиблого солдата, який пішов воювати, аби діти не ставали жертвами кривавих маніяків.

Згодом військові отримали необхідне — під аплодисменти публіки, яка "прозріла".

Змагання нині може бути лише в тому, хто, чим і наскільки допоміг ЗСУ

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За зрозумілої умовності паралелей, такі речі — гарна підказка українській владі: не гальмувати, а підтримувати роботу українських політиків і громадських організацій із донесення правдивої картини й нагальних потреб до західного істеблішменту і публіки.

Змагання нині може бути лише в тому, хто, чим і наскільки допоміг ЗСУ.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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