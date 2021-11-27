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ДБР оголосило підозру голові київського передмістя Гостомель

27 листопада, 2021 субота
08:48
Кримінал

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Гостомельської селищної ради (Київська область), який нібито отримав гроші за допомогу у придбанні землі

Голова Гостомельської селищної ради підозрюється в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), передає Еспресо.TV.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - наголошують у відомстві.

Як зазначається, один із підприємців хотів придбати землю під будівництво на території Гостомеля, що розташований на інвестиційно привабливій для забудовників околиці Києва. У відповідь "голова селищної ради за посередництва свого помічника запропонував йому допомогу у придбанні земельної ділянки".

"За 20 тис. доларів США голова селищної ради обіцяв організувати погодження продажу землі депутатами на сесії ОТГ", - кажуть в ДБР.

Земельна ділянка знаходилася в оренді Міністерства оборони України, тому голова селищної ради "залучив до схеми посадовця Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, який за додаткові 20 тис. доларів США мав підписати відповідні документи".

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Ще у вересні ДБР затримало посередника та посадовця Міноборони України під час передачі 20 тис. доларів США.

Щоправда, тоді в пресрелізі Держбюророзслідувань вказувалися інші цифри:

йшлося не про $20 тис., а загалом про $45 тис і конкретно про зафіксований оперативнимиками факт передачі $15 тис. з них.

Керує Гостомелем селищний голова Юрій Ілліч Прилипко.

Місцевий телеканал Погляд.TV у вересні називав імена затриманих:

"Сергій Собан, начальник Центрального управління капітального будівництва Міноборони. Посередник - Андрій Шатілін, бізнесмен, відомий як колишній член Громадської ради Міноборони, колишній радник директора готелю Міноборони "Козацький" в Києві, і колишній помічник на громадських засадах "слуги народу" Ірини Верещук.

Верещук відразу оформила собі Шатіліна помічником після обрання депутатом, проте в жовтні 2019 му році заявила, що позбавила Шатіліна цього статусу".


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ДБР
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Гостомель
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