ДБР оголосило підозру голові київського передмістя Гостомель

Голова Гостомельської селищної ради підозрюється в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), передає Еспресо.TV.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - наголошують у відомстві.



Як зазначається, один із підприємців хотів придбати землю під будівництво на території Гостомеля, що розташований на інвестиційно привабливій для забудовників околиці Києва. У відповідь "голова селищної ради за посередництва свого помічника запропонував йому допомогу у придбанні земельної ділянки".

"За 20 тис. доларів США голова селищної ради обіцяв організувати погодження продажу землі депутатами на сесії ОТГ", - кажуть в ДБР.

Земельна ділянка знаходилася в оренді Міністерства оборони України, тому голова селищної ради "залучив до схеми посадовця Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, який за додаткові 20 тис. доларів США мав підписати відповідні документи".



Дивіться також: Хазяї Гостомеля

Ще у вересні ДБР затримало посередника та посадовця Міноборони України під час передачі 20 тис. доларів США.



Щоправда, тоді в пресрелізі Держбюророзслідувань вказувалися інші цифри:



йшлося не про $20 тис., а загалом про $45 тис і конкретно про зафіксований оперативнимиками факт передачі $15 тис. з них.



Керує Гостомелем селищний голова Юрій Ілліч Прилипко.



Місцевий телеканал Погляд.TV у вересні називав імена затриманих:



"Сергій Собан, начальник Центрального управління капітального будівництва Міноборони. Посередник - Андрій Шатілін, бізнесмен, відомий як колишній член Громадської ради Міноборони, колишній радник директора готелю Міноборони "Козацький" в Києві, і колишній помічник на громадських засадах "слуги народу" Ірини Верещук.



Верещук відразу оформила собі Шатіліна помічником після обрання депутатом, проте в жовтні 2019 му році заявила, що позбавила Шатіліна цього статусу".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb