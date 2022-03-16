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ДБР передало армії мільйон доларів, вилучених при спробі вивезення за кордон

16 березня, 2022 середа
18:59
Кримінал ДБР гроші

Співробітники ДБР вилучили близько мільйон доларів США під час незаконної спроби вивезти їх через кордон. Гроші передали ЗСУ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько 1 мільйон доларів. Ці кошти передали до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.

"На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів золотих зливків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти", – йдеться в повідомленні. 

На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави. Також представника посольства оштрафували на 26,8 млн гривень.

  • Нагадаємо, хорватська поліція заарештувала яхту Royal Romance, яка належить народному депутату від партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

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посол
ЗСУ
ДБР
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