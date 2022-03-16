ДБР передало армії мільйон доларів, вилучених при спробі вивезення за кордон

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько 1 мільйон доларів. Ці кошти передали до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.

"На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів золотих зливків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти", – йдеться в повідомленні.

На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави. Також представника посольства оштрафували на 26,8 млн гривень.

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