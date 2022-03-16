У Хорватії арештували 92-метрову яхту Медведчука, - ЗМІ
Хорватська поліція заарештувала яхту Royal Romance, яка належить народному депутату від партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку
Про це повідомляє хорватське видання Novi list.
Видання посилається на працівників поліції, імена яких не називають. Яхту Віктора Медведчука заарештували в порту міста Рієка. Хорватська поліція наклала арешт на судно і тепер воно не зможе покинути межі порту.
92-метрова яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших у світі.
- Нагадаємо, раніше у Гамбурзі заарештували яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова.
- Одна з яхт Абрамовича вартістю $600 млн прибула в територіальні води Чорногорії в неділю, 13 березня.
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