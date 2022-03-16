У Хорватії арештували 92-метрову яхту Медведчука, - ЗМІ

Про це повідомляє хорватське видання Novi list.



Видання посилається на працівників поліції, імена яких не називають. Яхту Віктора Медведчука заарештували в порту міста Рієка. Хорватська поліція наклала арешт на судно і тепер воно не зможе покинути межі порту.



92-метрова яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших у світі.

Нагадаємо, раніше у Гамбурзі заарештували яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова.

Одна з яхт Абрамовича вартістю $600 млн прибула в територіальні води Чорногорії в неділю, 13 березня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb