Ховають від санкцій: 139-метрову яхту Абрамовича перегнали з Іспанії до Чорногорії

Про це повідомляє "УП" з посиланням на портал Marine Traffic.



За даними міжнародно порталу, яхта Романа Абрамовича Solaris перепливла з порту в Барселоні до чорногорського Тивату.



Ймовірно, що російсько-ізраїльський олігарх вирішив сховати свою 139-метрову у Чорногорії, бо ця країна не є членом ЄС, і тут судно не арештують через санкції.





11 березня Канада ввела санкції проти п'яти росіян, серед яких є Роман Абрамович, та заборонила 32 російським компаніям отримувати оборонне обладнання з країни.