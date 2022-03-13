Ховають від санкцій: 139-метрову яхту Абрамовича перегнали з Іспанії до Чорногорії
139-метрову яхту Solaris, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, перегнали з порту в Іспанії до Чорногорії
Про це повідомляє "УП" з посиланням на портал Marine Traffic.
За даними міжнародно порталу, яхта Романа Абрамовича Solaris перепливла з порту в Барселоні до чорногорського Тивату.
Ймовірно, що російсько-ізраїльський олігарх вирішив сховати свою 139-метрову у Чорногорії, бо ця країна не є членом ЄС, і тут судно не арештують через санкції.
- 11 березня Канада ввела санкції проти п'яти росіян, серед яких є Роман Абрамович, та заборонила 32 російським компаніям отримувати оборонне обладнання з країни.
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