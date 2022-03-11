Канада запровадила санкції проти російських олігархів Абрамовича та Усманова
Канада ввела санкції проти п'яти росіян та заборонила 32 російським компаніям отримувати оборонне обладнання з країни
Про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у Варшаві, повідомляє ЄП.
Загалом п’ять громадян РФ були додані в п’ятницю до санкційного списку. Окрім Абрамовича та Усманова в списку, голова ЦВК Елла Памфілова, суддя Олена Морозова і начальник управління МВС міста Хімки Ігор Янчук. Цим особам буде заборонено здійснювати операції в Канаді, а активи будуть заморожені.
Абрамович володіє 28% акцій металургійної компанії Evraz, що працює в Західній Канаді. Трюдо сказав, що санкції не вплинуть на людей, які працюють на цю компанію.
"Санкції проти російських чиновників і олігархів, таких як Абрамович, спрямовані на них, щоб вони не могли отримати прибуток або отримати вигоду від економічної діяльності в Канаді - або важкої роботи канадців, які працюють у компаніях, в які вони мають інвестиції", - сказав Трюдо.
Уряд Канади запровадив санкції проти 32 організацій та компаній, пов'язаних з російськими військовими та службами безпеки.
- Нагадаємо, раніше Канада заявила про запровадження санкцій проти Путіна й Лаврова
- Канада запровадила санкції проти Газпрому, Роснафти та їхніх керівників через повномасштабне вторгнення РФ в Україні.
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