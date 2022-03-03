Канада наклала санкції на Газпром і Роснафту

Про це заявила голова МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.



"Підтримка Канадою України та її народу - непохитна. На кожен акт агресії, вчинений очільниками Росії, ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше", - зазначила вона.



За словами міністерки, тих, хто сприяє російській агресії, будуть нести відповідальність. Ці санкції запровадили проти Газпрому, Роснафти та їхніх 10 керівників, до яких раніше обмежень не застосовували.



"Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України", - наголосила Мелані Жолі.



Обмеження мають набути чинності впродовж кількох днів. Усі гроші та майно пфдсанкційних осіб у Канаді заморозять, а громадянам заборонять проводити з ними будь-які фінансові транзакції.

Нагадаємо, раніше Канада заявила про запровадження санкцій проти Путіна й Лаврова

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