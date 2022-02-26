Канада запроваджує санкції проти Путіна й Лаврова

Про це повідомляє Reuters.



"Ми ніколи як глобальна спільнота не робили санкцій на нього (Путіна, - ред.) особисто. Це значний крок, і він впливає на те, що ми всі, як західні країни, об'єднані та єдині щодо цього", - заявив Трюдо.



Він наголосив, що санкції стосуються значного особистого багатства Путіна та його "колег-архітекторів цієї варварської війни".



Трюдо додатково оголосив, що Канада запровадить санкції проти Білорусі та її лідерів за допомогу Путіну у вторгненні в Україну, а також підтримує відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.



"Виключення російських банків від SWIFT ще більше ускладнить фінансування його жорстокості президенту Путіну", - заявив Трюдо.



24 лютого повідомлялося, що Канада запровадить санкції проти російських міністрів, банків та ПВК Вагнер і заборонить експорт для РФ.

25 лютого Британія заявила про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова. Також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав НАТО вжити негайних заходів проти РФ щодо міжбанківської системи платежів SWIFT.

Італія також підтримає відключення Росії від SWIFT.

26 лютого стало відомо, що ЄС заморожує європейські активи Путіна і Лаврова.