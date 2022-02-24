Канада запровадить санкції проти російських міністрів, банків та ПВК Вагнер і заборонить експорт для РФ

Про це пише National Post.



Санкції запровадять проти 58 осіб і організацій, пов'язаних з РФ. Зокрема, обмеження торкнуться великих російських банків, еліти та ПВК Вагнер. Також санкції накладуть на членів Радбезу Росії, зокрема проти найголовніших міністрів, наближених до президента РФ Володимира Путіна. Крім того, Канада скасує експортні дозволи для Росії й не видаватиме нових.



Прем'єр-міністр розповів, що країна організувала для канадців безпечний виїзд з України через сухопутні кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.



Джастін Трюдо додав, що уряд держави надаватиме перевагу заявам щодо переїзду до Канади від українців. Також буде запущено спеціальну телефонну лінію для всіх, хто має нагальні питання про виїзд із України до Канади.



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