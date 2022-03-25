ДБР відкрило справу проти ексмера Ізюма та його спільників, які сприяють здачі міста
Державне бюро розслідувань порушило кримінальні справи за фактом державної зради проти колишнього міського голови міста Ізюм, двох чинних депутатів міської ради та експрацівника поліції
Про це повідомила пресслужба бюро.
Встановлено, що зловмисники почали допомагати окупаційним військам.
За даними ДБР, вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.
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Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення.
"Тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками", - йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 КК України (державна зрада).
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