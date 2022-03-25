Ексмер Ізюма Божков, два депутати і експравоохоронець надають окупантам дані про ЗСУ, ТрО, активістів і підприємців, - мер Марченко

Про це він заявив у відеозверненні на Facebook.



За його словами, депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський та депутат Юрій Козлов від "Блоку Світличної "Разом!" із колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та ексмером від "Партії Регіонів" Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами.



Вони надають ворогам інформацію про розташування військ ЗСУ, доносять відомості про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців ТРО та членів їхніх сімей.



"Зрадники збирають персональні дані людей, що залишилися в місті, під виглядом видачі гуманітарної допомоги", - сказав мер.

Вони дезінформують мешканців про те, що нібито державна і міська влада здала Київ, Харків і Ізюм і закликають усіх, хто перебуває в блокадному місті, співпрацювати з російськими окупантами.

Марченко закликав представників правоохоронних органів розпочати розслідування про скоєння організованою групою осіб у Ізюмі злочину, передбаченого ст. 111−1 Кримінального кодексу України (держзрада).