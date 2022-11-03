ДБР викрило трьох дезертирів, які працюють на ППО окупантів в Криму

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Командир стартової батареї зенітно-ракетного дивізіону, старший інженер служби ракетно-артилерійського озброєння, командир радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону зрадили присязі, отримали паспорти громадян Росії та почали нести службу у лавах ворожої армії”, - мовиться в тексті пресслужби.

ДБР наголошує, що зрадники не тільки працюють на ворожі війська, але й регулярно з’являються в пропагандистських сюжетах російських ЗМІ.

Колишнім військовим загрожує до 15 років позбавлення волі за дезертирство та державну зраду.

“Матеріали цих кримінальних проваджень стануть ще одним доказом військової агресії росії проти України для міжнародних правових інституцій”, - стверджують у ДБР.

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