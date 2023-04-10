ДБР заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю, який працює в окупаційній адміністрації Енергодара
ДБР заочно повідомило про підозру правоохоронцю із Запорізької області, який перейшов на бік РФ та допомагає окупантам із транспортними перевезеннями
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Згідно з повідомленням, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік залишився в Енергодарі та добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду начальника відділу дорожнього господарства та транспорту управління житлово-комунального господарства. Там він організовує перевезення військових РФ.
"Фігурант також регулярно стає "героєм" пропагандистських ЗМІ. Зокрема, в етері новин він жалівся на українських командирів, хвалив окупантів і розміркував щодо подальшої долі атомної електростанції – все згідно з кремлівськими наративами", - зазначили в ДБР.
Чоловікові повідомили про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України), йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
- На Волині повідомили про підозру в державній зраді жительці Волноваського району, яка працювала на окупантів і стала головою так званої сільської адміністрації "ДНР".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе