Про це повідомила пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік залишився в Енергодарі та добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду начальника відділу дорожнього господарства та транспорту управління житлово-комунального господарства. Там він організовує перевезення військових РФ.

"Фігурант також регулярно стає "героєм" пропагандистських ЗМІ. Зокрема, в етері новин він жалівся на українських командирів, хвалив окупантів і розміркував щодо подальшої долі атомної електростанції – все згідно з кремлівськими наративами", - зазначили в ДБР.

Чоловікові повідомили про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України), йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.